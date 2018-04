Tottenham, Pochettino si vede a lungo sulla panchina degli Spurs

© foto di Federico De Luca

Il tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino, ha parlato a SkySports del suo futuro e dei suoi progetti a lungo termine con gli Spurs: "Vogliamo migliorare ogni anno. Ho firmato quattro anni fa e sin dall'inizio ho cercato di ridurre il gap con le altre e creare un progetto che ci portasse ad essere competitivi e ad avere uno stadio nuovo per poterci rendere una squadra competitiva in Champions League. Siamo avanti col progetto, io e il club la pensiamo allo stesso modo. Il Tottenham è un progetto esaltante, per il presente e il futuro".