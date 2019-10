© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Conferenza stampa pre Champions League per il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino. L'argentino ha parlato in vista della gara contro lo Stella Rossa: "La verità è che in questo momento siamo noi il peggior nemico di noi stessi. Domani dovremo competere sia contro la Stella Rossa che contro di noi. Dopo aver disputato la finale di Champions League lo scorso anno le aspettative nei nostri confronti sono cambiate ed è per questo che la situazione sembra essere peggiorata. La cosa più importante adesso è ritrovare la fiducia in noi stessi".