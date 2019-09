Tottenham, Pochettino: "Soddisfatto della prestazione, non del risultato"

© foto di Imago/Image Sport

Il Tottenham ha perso per 2-1 contro il Leicester. A fine gara il tecnico degli Spurs, Mauricio Pochettino, analizza così il match perso: "La performance penso sia stata buona. Soddisfatto della prestazione, ma non del risultato. L’ultima vittoria in trasferta risalente a gennaio? Circostanze diverse in ogni partita. Il Var? Non sto incolpando l'assistenza arbitrale. Sto solo dicendo che se fossimo stati sul 2-0 le cose sarebbero andate diversamente".