Il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino ha commentato così il match pareggiato contro l’Everton, dicendo la sua anche sul brutto infortunio di André Gomes : “Siamo molto dispiaciuti, è davvero una brutta situazione. Mandiamo i nostri migliori auguri ad André Gomes. Il calcio non è importante, in questo momento lui lo è. Le sensazioni in campo sono cambiate in quel momento. È stato difficile per noi giocare gli ultimi 10-12 minuti dopo quell’episodio. Son era devastato ed è stato difficile calmarlo. Non era sua intenzione, André è stato davvero molto molto sfortunato”.