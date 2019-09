Tottenham, Pochettino: "Sono deluso. Facile spiegare cosa è successo"

Al triplice fischio di Olympiacos-Tottenham, Mauricio Pochettino ha commentato così il 2-2: "È facile da spiegare cosa è successo stasera. Quando non mettiamo in campo l'intensità che la gara richiede, soffriamo. Non stiamo parlando della qualità dei giocatori, stiamo parlando di concentrazione. Quante volte abbiamo anticipato l'azione? Quante volte non siamo stati produttivi come fatto contro il Crysyal Palace? Sono molto deluso. Ad essere onesto, nel primo tempo non ero contento della prestazione. L’ho anche detto ai giocatori a fine primo tempo: abbiamo segnato due gol ma se analizzi la gara di per sé non è andata bene. Abbiamo concesso troppo".