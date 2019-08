Tottenham, Pochettino: "Sono soddisfatto, l'Inter ha iniziato prima di noi"

Fonte: Fcinternews.it

Intervenuto sul sito ufficiale del Tottenham, l'allenatore degli Spurs Mauricio Pochettino ha parlato così della prova della sua squadra contro l'Inter: "Sono positivo, credo che la squadra abbia giocato molto bene ma certo dobbiamo migliorare molte cose. L’Inter ha iniziato la sua preparazione dieci giorni prima di noi e certamente per noi è stata una sfida giocare a Singapore e in Cina e nell’Audi Cup contro avversari di valore, questo è il motivo per cui credo che abbiamo gareggiato molto bene. Forse non siamo al 100% ma manca ancora una settimana per essere pronti a competere facendo il nostro meglio nel prossimo weekend contro l’Aston Villa. Oggi ho visto molti aspetti positivi".