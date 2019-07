© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Christian Eriksen può lasciare il Tottenham, ma al momento non ci sono state offerte irrinunciabili. Mauricio Pochettino, durante una sua recente intervista, non ha comunque scartato l'eventuale cessione del talento danese: "Spero che possa rimanere, ma nessuno sa cosa può accadere". Segnali di mercato o meno, il manager degli spurs non vuole in nessun modo far partire il suo trequartista. Nemmeno per Nicolò Zaniolo, che piace molto ai londinesi. Al momento tutto rimane in stallo, ma nei prossimi giorni la situazione potrebbe sbloccarsi.