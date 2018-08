Tottenham, Pochettino su Lloris: "E' dispiaciuto, ha chiesto scusa a tutti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In conferenza stampa il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino ha parlato del caso Hugo Lloris dopo che il portiere francese è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza: "Quando ho sentito cosa era successo l'ho chiamato subito. E' solo una brutta esperienza per Hugo, è molto dispiaciuto e ha già chiesto scusa a tutti. Non solo al club e ai suoi tifosi, ma pure a tutto il paese perché questa vicenda ha avuto una ripercussione immensa. Sa di aver sbagliato e credo che questo sia un messaggio importante non solo per lui ma per tutto il mondo".