Tottenham, Pochettino: "Sul 3-0 pensavamo fosse finita, serve più rispetto"

Dopo il 3-2 arrivato in casa del Wolverhampton, Mauricio Pochettino si è lamentato dell'atteggiamento avuto dal suo Tottenham dopo aver segnato i tre gol: "Penso che sul 3-0 tutti hanno creduto che la gara fosse finita. Quando commetti un errore, e devi prendere il match più sul serio e non concederti il possesso così a buon mercato, metti tutto a rischio. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno per essere più attenti e avere più disciplina, abbiamo bisogno di avere più controllo e giocare in modo rispettoso con il calcio, non sono così felice, dovrò vedere di nuovo la gara ma non sono felice".