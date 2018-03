Tottenham, Pochettino sul ko di Kane: "Mi auguro che non sia grave"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sfida contro il Bournemouth, il Tottenham ha trovato quattro gol ma ha perso Harry Kane per infortunio. L'attaccante inglese è uscito dopo 34 minuti a causa di un problema alla caviglia e dopo la gara il tecnico degli Spurs Mauricio Pochettino ha detto: "Sarò preoccupato fino a domani e fino a quando non si sottoporrà agli esami. Non possiamo dire altro. Certo che mi preoccupo per lui, ci auguriamo che non sia un grosso problema alla caviglia per lui e la squadra e spero che possa recuperare il prima possibile ed essere disponibile".