Il possibile rinnovo, e di conseguenza il futuro, di Christian Eriksen è argomento caldo in casa Tottenham, con le big europee alla finestra in attesa di sviluppi. Di questa situazione ha parlato il tecnico degli Spurs, Mauricio Pochettino, in conferenza stampa: "Sia lui che noi sappiamo benissimo com'è la situazione. Stiamo lavorando duramente su questa situazione, col club che sta cercando di prendere la decisione più giusta. E lo stesso Christian vorrà prendere la decisione migliore. Non sono preoccupato, ovviamente vorrei vederlo rinnovare e restare ancora a lungo al Tottenham".