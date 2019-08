Tottenham, Pochettino: "Troppa confusione, colpa mia. Poi ho risolto"

© foto di Imago/Image Sport

Il manager del Tottenham Mauricio Pochettino a Sky Sports ha commentato così la vittoria sull'Aston Villa arrivata in rimonta e dopo l'entrata in campo di Eriksen nella ripresa: "Abbiamo concesso un gol nei primi minuti, abbiamo iniziato bene la partita, abbiamo avuto qualche occasione, ma alla prima palla lunga abbiamo concesso il gol. Eravamo un po' confusi ed è colpa mia, sono il manager, ma abbiamo fatto molti errori e non abbiamo giocato bene nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo risolto i problemi, il nostro gioco era completamente diverso e abbiamo spostato meglio la palla. È molto importante per noi iniziare con una vittoria, abbiamo molto lavoro da fare", ha detto il tecnico.