© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham che domani giocherà il derby di Londra con l'Arsenal, ha parlato in conferenza stampa: "Possibilità di vincere la Premier? Credo sia quasi impossibile. Dovremmo vincere tutte le nostre gare e sperare che le due davanti a noi ne perdano molte. Per questo mi sembra complicato. Vogliamo essere sognatori e fin quando la matematica non ci condanna ci sono chance, ma le possibilità non sono molte. L'Arsenal? Conosciamo bene la squadra e Emery è un grande allenatore. Mi aspetto una partita durissima come tutte quelle contro i Gunners".