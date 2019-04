© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il 4-0 rifilato all'Huddersfield, il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino ha parlato ai microfoni della BBC: "Sono molto contento, il calcio riguarda la squadra, il collettivo, ovviamente abbiamo avuto alcuni infortuni contro il Manchester City come quelli Alli e Kane e siamo stati costretti a fare dei cambiamenti e avevamo bisogno di fornire nuove gambe ed è buono perché abbiamo un duro periodo avanti e la performance della squadra è stata molto professionale. È sempre importante sbloccare la gara e segnare nel primo tempo per dare fiducia alla squadra, dopo pochi minuti abbiamo segnato il secondo gol e abbiamo dato grande energie ai tifosi: è fantastico giocare in questo stadio, dà ai giocatori un'energia fantastica e convinzione".