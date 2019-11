Tottenham, Pochettino: "Vittoria importante in uno stadio difficile"

© foto di Imago/Image Sport

Il Tottenham vince e convince: il 4-0 contro la Stella Rossa, infatti, permette agli inglesi di fare un importante passo in avanti verso la qualificazione agli ottavi di Champions League per i quali manca solo la matematica. Non può che essere soddisfatto Mauricio Pochettino, tecnico degli Spurs, che esalta la qualità dei suoi: "Sono soddisfatto della vittoria e dei tre punti conquistati, è stata una buona partita per noi. Questo è uno stadio difficile, Liverpool e Napoli non hanno vinto qui la scorsa stagione, quindi ci aspettavamo una partita molto dura, ma l'approccio della squadra è stato fantastico. Abbiamo segnato in un momento chiave del primo tempo. Alla fine abbiamo controllato la partita e siamo stati migliori di loro. Lo Celso? Sono felice per lui, ha grandi capacità" sono state le sue parole ai microfoni di BT Sport