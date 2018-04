Tottenham, Pochettino: "Vittoria importante, vogliamo il secondo posto"

© foto di Imago/Image Sport

Ennesima vittoria consecutiva conquistata dal Tottenham che in campionato ha continuato la sua striscia positiva battendo 2-1 lo Stoke City. Dopo la gara il tecnico degli Spurs Mauricio Pochettino ha detto: "È stata una prestazione molto buona, molto solida. Ho detto loro che sarebbe stato difficile perché lo Stoke lotta per la salvezza. Nella ripresa siamo stati più cinici, abbiamo segnato rapidamente, la squadra ha continuato a spingere con la giusta mentalità, a lottare su ogni pallone, questa vittoria ci ha messo in una posizione molto buona in classifica. Il nostro obiettivo è finire tra i primi quattro, forse al secondo, che è meglio del terzo o quarto".