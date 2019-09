Il Tottenham ha presentato la terza maglia per la nuova stagione. Il colore di base è un celeste molto chiaro, con i particolari blu che richiamano la prima maglia. Interessante il logo tecnico, riprodotto con lo stile anni '90. Una scelta compiuta già per la terza divisa del Chelsea. Ecco le prime immagini:

Our third kit for 2019/20. 🔥

Available to buy now 👉 https://t.co/7eNlRAZFeU#MadeOfTottenham ⚪️ @nikefootball pic.twitter.com/3Jcu5LNDKY

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 4, 2019