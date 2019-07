Tottenham, presentate le divise per stagione 2019-2020

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Tottenham ha presentato le nuove divise per la stagione 2019-2020. La maglia home, che verrà utilizzata per le partite interne, sarà completamente bianca con i particolari blu. La maglia away sarà interamente blu con delle striature più chiare sul petto. Le divise sono state prodotte dalla Nike, che dal 2017 fornisce il materiale al club londinese.