Problemi fisici per Dele Alli, stella del Tottenham prossimo avversario dell'Inter in Champions League. Il giocatore ha accusato una piccola lesione muscolare nella sfida dell'Inghilterra contro la Spagna in Nations League. Il giocatore ha già iniziato il programma di recupero e potrebbe essere in campo già sabato contro il Liverpool. Probabile, quindi, la sua presenza anche contro l'Inter.