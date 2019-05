Tottenham, pronti 30 milioni di euro per acquistare Andre Gomes

© foto di Federico Gaetano

Il futuro di André Gomes sarà ancora in Premier League. Come riporta Sport, il Tottenham avrebbe infatti pronti 30 milioni di euro per acquistare il cartellino del centrocampista portoghese dal Barcellona durante la prossima finestra di mercato. Attualmente in prestito all'Everton, l'ex Valencia in questa stagione è riuscito a riscattarsi ritrovando fiducia, minutaggio e continuità di rendimento.