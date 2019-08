Tottenham, pronto a chiudere per Sessegnon: al Fulham 32 milioni

© foto di Imago/Image Sport

In questi ultimi giorni di mercato il Tottenham spinge per due obiettivi: Lo Celso e Sessegnon. Secondo le ultime indiscrezioni del Daily Mail la trattativa per il difensore sarebbe ormai arrivata alla fase finale e l'accordo con il Fulham è ormai vicino. Per la cessione di Sessegnon infatti i cottagers guadagneranno 30 milioni di sterline, circa 32 milioni di euro.