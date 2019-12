© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ricorso respinto: Son Heung-min salterà le prossime tre partite. Come riportano i canali ufficiali della FA, non è stato accettato il ricorso in appello contro il cartellino rosso comminato all'attaccante del Tottenham nel derby dello scorso week-end col Chelsea. Il sudcoreano era stato espulso dopo la conferma via VAR del suo colpo proibito all'altezza del petto dell'ex Roma Antonio Rudiger, scatenando l'ira di mister Mourinho e dei tifosi degli Spurs. Niente da fare, però: Son sarà out per squalifica contro Brighton, Norwich e Southampton.