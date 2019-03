© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Tottenham, in vista della prossima stagione, ha in mente una sorta di rivoluzione sulla fascia destra. Secondo il The Sun infatti mister Pochettino avrebbe dato il via libera alle cessioni di Aurier e soprattutto di Trippier, esterno che ha giocato il Mondiale da titolare con l'Inghilterra (su di lui c'è l'Everton). Entrambi non hanno convinto il tecnico argentino che in vista della prossima stagione ha messo gli occhi su Aaron Wan-Bissaka (del Crystal Palace, c'è anche il Manchester United) e Max Aarons (Norwich City).