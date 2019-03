© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Tottenham avrebbe provato a riportare Gareth Bale a Londra. Come riporta AS, Mauricio Pochettino ha cercato di ottenere il prestito dell'ala gallese nella scorsa stagione. Gli Spurs, però, sarebbero stati frenati dalle richieste del giocatore, circa 12 milioni di euro. Non è escluso che il club della capitale inglese ci riprovi nella prossima finestra di mercato.