Tottenham, rinnovo Dembelé: dubbi sulla durata del contratto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Moussa Dembelé, centrocampista del Tottenham, non accetterà un'offerta di rinnovo di contratto che non preveda un prolungamento di almeno tre anni. Il giocatore belga è disposto a restare tra le fila degli Spurs, ma vuole prolungare almeno per tre stagioni rispetto all'attuale accordo in scadenza nel 2019. A riportarlo è il Telegraph.