© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aria di rivoluzione in casa Tottenham. Secondo quanto rivelato dal London Evening Standard gli Spurs in estate potrebbero vendere ben 12 giocatori: cessione possibile per Kieran Trippier e Serge Aurier, mentre Erik Lamela e Moussa Sissoko potranno essere venduti solo in caso di offerte sostanziali.