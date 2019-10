Tottenham, sconfitta da record. Nessuna inglese ha fatto peggio in casa

Il Tottenham a suo modo entra nella storia. Gli Spurs sono la prima squadra inglese a incassare sette reti in casa in una competizione europea, il 2-7 incassato contro il Bayern è il peggior scarto mai subito in casa. Nel 1995 la squadra aveva subito una sconfitta ancor più umiliante: 0-8 in trasferta contro il Colonia in Intertoto.