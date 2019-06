© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Piace alle squadre di Manchester, ma anche al Liverpool. Adesso anche il Tottenham si iscrive alla corsa per Bruno Fernandes, stella dello Sporting Clube de Portugal, visto che probabilmente quest'estate Eriksen andrà via. La prima scelta per rimpiazzarlo sarebbe Lo Celso del Real Betis, ma 62 milioni di sterline potrebbero non bastare. A riportarlo è il Daily Mirror.