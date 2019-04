© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ryan Sessegnon è da tempo finito nel mirino del Tottenham. Nelle ultime settimane, il club londinese avrebbe fatto passi in avanti per arrivare al terzino del Fulham, classe 2000: come riporta il Sun, infatti, si sarebbe mosso Mauricio Pochettino in prima persona per chiudere positivamente l'affare.