Il Tottenham è sempre sulle tracce di Ryan Sessegnon, talento in forza al Fulham. Secondo Sky Sports uk, gli Spurs hanno già un accordo di massima con il giovane terzino, che vorrebbe unirsi alla squadra di Mauricio Pochettino già per la prossima stagione. Dopo gli acquisti di Ndombelé e Clarke, però, i londinesi hanno bisogno prima di effettuare qualche cessione, per poi provare l'assalto decisivo. La valutazione di Sessegnon è di circa 40 milioni; il Tottenham proverà a cedere Danny Rose.