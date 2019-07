© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Tottenham è ad un passo da Dani Olmo. L'attaccante spagnolo, che ha impressionato tutti durante l'Europeo under 21, è pronto a trasferirsi in Premier League. Secondo quanto riportato da Marca, gli spurs sono pronti ad offrire 25 milioni per poter strappare alla Dinamo Zagabria il talento spagnolo classe 1998. Nei giorni scorsi anche il Milan si era mosso per capire la fattibilità dell'operazione, ma le richieste del club croato non rientravano nei piani di mercato dei rossoneri.