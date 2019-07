© foto di J.M.Colomo

Dani Ceballos rimane al Real Madrid, almeno per il momento. Secondo quanto riportato da Sky Sports le parti si sono allontanate nelle ultime ore, anche se ci sono stati incontri per capire la fattibilità dell'operazione. Tutto fermo, anche perché il giocatore vorrebbe una cessione in prestito e non vuole lasciare Madrid.