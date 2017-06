Tottenham, si guarda in casa Barcellona: piace il giovane Aleña

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Tottenham guarda in casa Barcellona per assicurarsi il giovane talento Carles Aleña. Come riporta il quotidiano As, gli Spurs vorrebbero acquistare il centrocampista classe '98 della seconda squadra blaugrana, che quest'anno ha già esordito tra i big, e aggregarlo subito alla rosa di Pochettino.