Tottenham, sirene dall'oriente per Dembele

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Possibile partenza per Mousa Dembele. Secondo quanto riporta il Sun on Sunday, il centrocampista del Tottenham non dovrebbe rinnovare con gli Spurs. Per lui si potrebbero aprire scenari di mercato, per quanto riguarda l’estate prossima, per un possibile passaggio in Cina o in Medio Oriente.