Moussa Sissoko, centrocampista del Tottenham, ha parlato al sito ufficiale del club dopo aver rinnovato fino al 2023: "Sono molto orgoglioso di aver firmato un nuovo accordo, perché significa che il club crede in me. Sono contento di quanto sto facendo, spero di poter dare il massimo qui ancora per molto tempo. E la speranza è di poter vincere anche alcuni trofei. Ho imparato molto, come uomo e calciatore, qui. Le strutture sono incredibili, e anche il talento di giocatori e staff. Oggi ho molta più esperienza, ho 30 anni e nel calcio ho visto molte cose. Posso provare anche ad insegnare qualcosa ai nuovi arrivati, tenterò di rendermi utile in questo per tutti, non sarà un problema. Anche io quando ero giovane ho ricevuto molti consigli: imparare da chi ha più esperienza di te è sempre importante".