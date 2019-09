© foto di J.M.Colomo

Dopo l'errore nella finale di Champions League, con il fallo da calcio di rigore su Mané, Moussa Sissoko non ha mai avuto in mente di avvilirsi. In un'intervista a Le Parisien il centrocampista del Tottenham ha parlato di questo e del suo futuro: "Non ho mai pensato di lasciare il Tottenham, quell'errore mi ha dato ancora più forza di fare bene. Ho una mentalità vincente, non creo caos, non sono il tipo che va davanti ai microfoni per dire che avrebbe dovuto giocare questa o quell'altra partita".