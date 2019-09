© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Parlando al quotidiano francese Le Parisien, il centrocampista Moussa Sissoko ha così commentato le possibilità di lasciare presto il Tottenham: "Non ho mai pensato di andarmene dal Tottenham, e le critiche e la competizione non fanno altro che farmi pensare di dover dare di più. Ho sempre fatto così in tutta la mia carriera: ha una mentalità da conquistatore", ha concluso il polivalente esterno transalpino.