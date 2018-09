Non solo il Barcellona, anche il Tottenham ha tentato il colpo Frenkie de Jong quest'estate. Come riporta Mundo Deportivo, gli Spurs avevano sfidato i blaugrana presentando un'offerta per il centrocampista classe 1997, ma l'Ajax ha preferito mantenere il suo giovane talento per almeno un'altra stagione. De Jong resta comunque un obiettivo di entrambe le squadre in ottica futura.