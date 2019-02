© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il sudcoreano Heung-Min Son, di proprietà del Tottenham, ha fatto le carte alla doppia sfida che li attende a partire da stasera, in Champions League."Il Borussia Dortmund è una delle squadre migliori di Germania, per me è speciale giocare contro di loro. È sempre stato un onore affrontarli, ci ho vinto spesso ed è sempre fantastico farlo contro una squadra del genere. Ma ora non conta, è storia e devo pensare al campo. Le cose cambiano velocemente, nella scorsa stagione erano comunque molto forti ma ora sono migliorati".