Tottenham, Son: "Kane il migliore al mondo, non è facile senza di lui"

In un'intervista rilasciata a Sky Sport News, il giocatore del Tottenham Son Heung-Min ha parlato di Harry Kane: "Harry Kane è un giocatore molto importante per l'Inghilterra perché è il miglior giocatore del mondo. Questo è il calcio, quindi a volte subisci infortuni, ma come Tottenham dobbiamo giocare senza Harry. È molto triste, ma gli altri giocatori devono essere pronti. Non sono come Harry, sto solo provando ad allenarmi tutti i giorni, ma è una buona opportunità per dimostrare qualcosa".