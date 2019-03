Tottenham, Son: "Mi sposerò solo quando dirò addio al calcio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Son Heung-Min, calciatore del Tottenham, ha concesso un'intervista al tabloid britannico The Guardian e ha sorpreso il pubblico con queste dichiarazioni: "Mio padre dice che non devo sposarmi fino a quando non mi ritirerò e io sono d'accordo. Quando ti sposi, prima di tutto viene la tua famiglia, tua moglie coi tuoi figli. Poi solo dopo il calcio. Io invece voglio assicurarmi che mentre gioco a calcio sono al massimo, questo sport deve essere il primo pensiero. Non so quanto tempo ancora posso giocare al massimo della mia condizione. Quando mi ritirerò, a 33 o 34 anni, avrò ancora molto tempo per formare una famiglia".