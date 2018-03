Tottenham, Son non tradisce mai. E in regalo arriva il rinnovo

© foto di Imago/Image Sport

Il Tottenham è pronto a rinnovare il contratto di Heung-Min Son, secondo quanto riporta Sky Sports UK. Nelle prossime settimane, infatti, il club inglese ha programmato un incontro con l'entourage del sudamericano per prolungare il rapporto attualmente in scadenza nel 2020. Son, arrivato nel 2015 dal Bayer Leverkusen, è vicino a superare i 20 gol stagionali per il secondo anno consecutivo, a maggior ragione dopo l'infortunio di Kane che regalerà ancora più spazio all'attaccante autore di 47 gol in 130 presenze con la maglia degli Spurs.