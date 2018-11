© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nei giorni scorsi si è parlato anche di un sondaggio della Juventus. Ma da oramai diverse settimane, il club maggiormente interessato a Christian Eriksen del Tottenham sembra essere il Real Madrid. I Blancos però, secondo il The Sun, dovranno vedersela con il PSG, altra società entrata nella corsa per il danese. PSG e Real proveranno a sfruttare lo stallo nella trattativa per il rinnovo con gli Spurs.