Tottenham, stasera scout al Philips Stadion per seguire Lozano

Il Tottenham è forte su Hirving Lozano, talento messicano del PSV Eindhoven. E infatti questa sera, secondo il Mirror, gli scout del club britannico saranno sulle tribune del Philips Stadion per seguire da vicino la sua prestazione contro l'Inter. Oltre che, chiaramente, per 'spiare' i segreti delle due squadre facenti parte del gruppo degli Spurs in Champions.