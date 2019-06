Tottenham, tentativo per Bergwijn: offerta da 35 milioni

© foto di PhotoViews

Secondo le ultime indiscrezioni del The Sun, il Tottenham starebbe pensando a Steven Bergwijn, giocatore che ha segnato 14 gol in Eredivisie con il PSV nell'ultima stagione. Gli Spurs sarebbe pronti ad offrire 35 milioni di sterline per l'attaccante che ha un contratto fino al 2022 con la squadra olandese.