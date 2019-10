© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa Tottenham non c'è solo preoccupazione per gli ultimi risultati deludenti, su tutti il clamoroso 2-7 subito in casa contro il Bayern Monaco due giorni fa in Champions League. Il futuro di Harry Kane, infatti, è quanto mai in bilico: l'attaccante inglese, autore di 122 gol con i londinesi, sarebbe sempre nel mirino di Manchester United, Chelsea e Real Madrid. A riportarlo è The Times.