Tottenham, Vertonghen ha chiesto un rinnovo annuale

Lautaro Martinez tornerà a Milano nelle prossime ore. Secondo quanto riportato da ESPN Argentina l'Inter sta facendo grandissime pressioni per far rientrare a Milano il giocatore visto che il suo impiego contro Colombia e Guatemala è già stato escluso a causa dei problemi fisici....

Inter, Lautaro Martinez atteso in Italia. Pressioni sull'AFA per il rientro

Villarreal, l'ex Udinese Iturra firma per una stagione

Man United, niente Serie A per Darmian: adesso può rinnovare il contratto

C'è del marcio in Danimarca. Nazionale e convocati allo sbando

Man City, De Bruyne in lista Champions nonostante l'infortunio

Il consiglio di Hoeness. Il PSG mette in discussione Henrique

Spagna, Sergi Roberto: "Sarò per sempre grato a Luis Enrique"

Atletico Madrid, Filipe Luis: "Avevo chiesto di essere liberato come Gabi"

Spartak Mosca, per la difesa piace lo svincolato Polenta

Porto, rinnovo fino al 2021 per l'attaccante Marega

Jan Vertonghen spera di rinnovare il proprio contratto col Tottenham. Secondo quanto riporta il London Evening Standard , il difensore classe '87 avrebbe infatti chiesto agli Spurs di prolungare di almeno un anno il suo accordo attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno.

