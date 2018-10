Tottenham, Vertonghen ko: si teme uno stop di almeno 2 mesi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Possibile tegola per il Tottenham avversaria dell'Inter in Champions League. Secondo il Mirror, infatti, gli Spurs stanno analizzando l'infortunio patito da Jan Vertonghen contro l'Huddersfield e le prime sensazioni non sono affatto positive, col belga che potrebbe saltare i prossimi due mesi se l'entità del problema al bicipite femorale dovesse essere confermato. Ad oggi sembra davvero complicato immaginare una sua presenza il prossimo 28 novembre nell'ultima gara del girone Champions contro l'Inter.