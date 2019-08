Tottenham, Vertonghen: "Non so come andrà il futuro, sono felice qui"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Jan Vertonghen, 32enne difensore belga del Tottenham, ha dichiarato di essere tranquillo negli Spurs nonostante sia ad un anno dalla scadenza del contratto, ed ancora non conosca il suo futuro: "Voglio solamente concentrarmi su questa stagione, so di avere un anno rimanente di contratto e che ci sono molte domande. Ma l'ho già detto: al club sono felice, i tifosi sono stati grandi con me, il manager mi ha aiutato a crescere e ha molta fiducia in me. Mi sento molto bene fisicamente, perciò non so come potrà andare quest'anno, ma posso solo dire che sono felice in questo contesto".