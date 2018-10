Tottenham, Vertonghen out fino a dicembre. Salta l'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con un comunicato ufficiale il Tottenham rende noto che Jan Vertonghen, infortunatosi al bicipite femorale lo scorso 29 settembre nella partita contro l'Huddersfield, sarà fuori almeno fino a dicembre. Il difensore belga, si legge, sta dando buone risposte in fase di riabilitazione. Da escludere un suo recupero in vista della sfida di Champions League contro l'Inter in programma il 28 novembre.